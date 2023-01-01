Жительница Вагая увела у родственников корову

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В краже коровы подозревают жительницу с. Вагай. Причиненный владелице полуторагодовалой телки ущерб составил 39 тыс. 600 рублей, сообщает отдел УМВД РФ "Тобольский". Возбуждено уголовное дело.

Как рассказала сотрудникам полиции хозяйка коровы, летом 2022 года, уезжая в другой населенный пункт, она попросила присмотреть за животным родственницу мужа, которая позже сообщила, что корова при выпасе ушла.

Однако вскоре заявительница узнала от местных жителей, что родственница продала животное. Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемая действительно продала корову за 25 тыс. рублей. 25-летняя селянка свою вину признала.