Первичное отделение РДДМ открыли в тюменской школе №56

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Первичное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" открылось в школе №56 в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени. Участие в собрании юных активистов принял глава города Руслан Кухарук.

"Символично, что в новой школе мы создаем первичное отделение, которое потом вольется в более крупные – местное, а затем и региональное. Для нас важно, что ребята стали инициаторами этого процесса, а присутствие взрослых на заседании и обсуждение форматов работы проходило уже на равных. Настрой ребят мне понравился, они наметили для себя цели на будущее, прекрасно понимая, что в детском движении можно развить свои сильные стороны", - поделился глава города в своем Telegram-канале.

Ребята из разных классов, представляя интересы сверстников, вносили предложения, обсуждали приоритеты по 12 направлениям деятельности движения. Общаясь со школьниками, Руслан Кухарук приводил примеры из школьной жизни.

"Я уверен, что "Движение Первых" – настоящая площадка для раскрытия талантов, которая предоставит детям возможности для самореализации и развития", - подчеркнул глава Тюмени.