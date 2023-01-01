Финансово-экономический институт ТюмГУ проведет день открытых дверей

| Фото: Тюменский государственный университет | Фото: Тюменский государственный университет

День открытых дверей состоится в финансово-экономическом институте (ул. Ленина, 16) Тюменского госуниверситета 21 января в 12 часов. Школьники и их родители познакомятся с институтом, его руководством, профессорско-преподавательским составом и обучающимися.

Для абитуриентов организуют интерактивные площадки по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Социология" и "Экономическая безопасность", где расскажут об образовательных программах, специфике обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства.

Следующий день открытых дверей состоится 28 января в 12 часов в институте математики и компьютерных наук ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а).