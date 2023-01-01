10 подарков для акции "Елка желаний" доставит Почта России в Тюменскую область

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 подарков для всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" доставит Почта России в Тюменскую область. Всего подарки поступят в 65 регионов страны, сообщает пресс-служба организации.

"Акция помогает исполнить мечты людей со всей страны, в том числе из самых далеких её уголков. В любой деревне или посёлке, где они живут, есть отделение почты – поэтому мы стали партнером акции. Наша обширная логистическая сеть и опыт работы с большими партиями грузов помогут доставить посылки от "Ёлки желаний" по любому российскому адресу", – сказала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В 2023 году организаторы получили свыше 106 тыс. заявок от подопечных проекта. Любой желающий может зайти на сайт и исполнить их мечты до 31 января 2023 года.