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Более 25,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Тюменской области за неделю

Происшествия, 15:57 23 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 25,5 млн рублей отдали телефонным и интернет-мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю, с 16 по 22 января. От рук злоумышленников пострадали 67 человек, сообщает региональная прокуратура. Наибольшая сумма похищенных средств составила 4,1 млн рублей.

Мошенники использовали страницы различных соцсетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность. По-прежнему одной из самых распространенных схем является "звонок из службы безопасности банка".

В надзорном ведомстве напоминают, что мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы.

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# мошенники

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