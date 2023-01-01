Более 25,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Тюменской области за неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 25,5 млн рублей отдали телефонным и интернет-мошенникам жители Тюменской области за минувшую неделю, с 16 по 22 января. От рук злоумышленников пострадали 67 человек, сообщает региональная прокуратура. Наибольшая сумма похищенных средств составила 4,1 млн рублей.

Мошенники использовали страницы различных соцсетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность. По-прежнему одной из самых распространенных схем является "звонок из службы безопасности банка".

В надзорном ведомстве напоминают, что мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы.