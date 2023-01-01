Директор финансовой пирамиды похитил у тюменцев 61 миллион рублей

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Организатора финансовой пирамиды за хищение более 61 млн рублей Ленинский районный суд Тюмени отправил в колонию на пять лет. Как сообщает прокуратура Тюменской области, 31-летний бывший гендиректор ООО "Резана-Финанс" признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в 2015 году руководитель зарегистрированной в Пензе фирмы открыл офис компании в Тюмени. Он развернул в средствах массовой информации рекламную кампанию для привлечения денежных средств граждан под проценты, существенно выше банковских.

Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты займодавцам начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов, компания работала по принципу финансовой пирамиды. От действий злоумышленника пострадали 157 человек. Общая сумма похищенных средств составила свыше 61 млн рублей.

В 2018 году директор фирмы был осужден Железнодорожным районным судом Пензы к четырем с половиной годам исправительной колонии общего режима за хищение у 146 человек более 27,5 млн рублей. В 2019 году ООО "Резана-Финанс" исключено из реестра юридических лиц.

Ленинский районный суд Тюмени назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и один месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима и взыскал с подсудимого более 61 млн рублей.