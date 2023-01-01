Тобольский полиэтилен для изготовления труб признан одним из 100 лучших товаров России

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Полиэтилен марки НD03490РЕ, производимый тобольским предприятием СИБУРА "ЗапСибНефтехим", стал лауреатом федерального конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Он предназначен для изготовления труб и отличается сбалансированным сочетанием физико-механических свойств, таких как прочность и гибкость, а также хорошо перерабатывается. Эти свойства полимера, сообщает пресс-служба компании, обеспечивают стойкость труб к внешнему воздействию, в отличие от металлических, они не подвержены коррозии, что увеличивает их надежность и срок эксплуатации.

Продукт крупнейшего нефтегазохимического комплекса страны получил право маркироваться золотым логотипом "100 лучших товаров России" в течение двух лет. Дипломантом конкурса в этой же номинации с правом использования серебряного логотипа стала еще одна марка полиэтилена производства "ЗапСибНефтехима" — LL09200 FE.

Из этого полиэтилена производятся моно- и многослойные рукавные пленки, в том числе предназначенные для упаковки продуктов питания. Пленка из этого полимера обладает высокой прочностью, стойкостью к проколам, отличной свариваемостью и повышенной термостойкостью.

Обе марки полиэтилена, участвовавшие в конкурсе "100 лучших товаров России", по словам генерального директора "ЗапСибНефтехима" Максима Рогова, востребованы на рынке и получили массу положительных отзывов клиентов. "Объемы производства говорят сами за себя, - пояснил он. – В 2022 году в совокупности мы выпустили более 250 тысяч тонн этих полимеров, большая часть которых поставлена отечественным переработчикам. - Насыщение российского рынка необходимым ему марочным ассортиментом полимеров высокого качества является одной из стратегических задач, которые ставит перед собой компания, и которая за последний год еще больше актуализировалась".

Технологические возможности "ЗапСибНефтехима" позволяют оперативно и гибко реагировать на потребности клиентов. Например, в 2022 году предприятие примерно на 50% увеличило выпуск саженаполненного трубного полиэтилена, широко применяемого в сфере ЖКХ, продолжает развиваться продуктовая линейка — на этот год запланировано освоение выпуска блоксополимеров и цветных марок полиэтилена, также используемых при изготовлении труб.