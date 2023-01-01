Тоболяка судят за убийство приятеля по неосторожности на рыбалке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве человека по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Трагедия произошла на озере Большой Шишкарым, вблизи деревни Тахтагул, 30 октября 2022 года.

Двое приятелей отправились на озеро рыбачить. Один из них прихватил с собой охотничье ружье. Оружие, заряженное и не поставленное на предохранитель, мужчина положил в деревянные сани, где суетились две их охотничьи лайки.

"Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило. Заряд угодил в спину второму мужчине. Он скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери", — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Отмечается, что обвиняемый грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность, оставив в санях заряженное и незачехленное ружье.

Судебное заседание назначено на 6 февраля.