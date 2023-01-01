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Следователи проверяют информацию о том, что неизвестные обидели ребенка возле тюменского торгового центра

Происшествия, 12:43 25 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские следователи проверяют информацию о том, что неизвестные совершили противоправные действия в отношении ребенка возле торгового центра по ул. Муравленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи управления СКР по Тюменской области обращаются к свидетелям, очевидцам произошедшего, а также ко всем гражданам с просьбой сообщить известную информацию по указанному факту по телефону: 8-904-491-43-25.

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# проверка , следственный комитет

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