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ДОМ.РФ: Более 75 % выданных кредитов с господдержкой приходится на Тюменскую и Свердловскую области

Экономика, 17:32 25 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 75 % всех выданных кредитов с господдержкой приходится на Тюменскую и Свердловскую области. Наибольшей популярностью в регионах УФО пользуется "Льготная ипотека" на новостройки, по которой выдано более 105 тыс. кредитов, и "Семейная ипотека", выдано 48 тыс. кредитов, сообщает ДОМ.РФ.

Около 140 тыс. семей в Уральском федеральном округе приобрели жилье с помощью ипотечных кредитов в 2022 году. В целом на регионы Урала приходится 12 % всей ипотеки в России.

Напомним, ДОМ.РФ является оператором программы единовременной выплаты 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам на погашение задолженности по кредиту. С помощью нее еще 53 тыс. семей в УФО смогли снизить финансовую нагрузку и уменьшить размер долга.

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