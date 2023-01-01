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Пожилые тюменцы и дети вместе создадут куклу в русском народном костюме

Общество, 17:24 26 января 2023

Реабилитационно-досуговый центр «Посиделки» | Фото: Реабилитационно-досуговый центр «Посиделки»

Встреча пожилых людей и детей состоится в реабилитационно-досуговом центре "Посиделки" 27 января. Вместе они сделают куклу в русском народном костюме. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал директор центра Евгений Чернышов.

"Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Связь поколений". Мы поговорим о русском народном костюме и сделаем поделку примерно пятьдесят сантиметров высотой из картона, цветной бумаги, бисера, пуговиц, ленточек цветных. Каждый человек будет делать свою деталь, а затем из них соберем большую куклу", - добавил он.

Подобные встречи в центре проводятся регулярно. Пожилым людям интересно передавать свой опыт детям, а ребята учатся заботится о бабушках и дедушках, отмечают организаторы.

Основное заблуждение людей в том, что они стараются оградить пожилых людей от всего, тем самым показывая насколько они немощны. "Мы же хотим показать детям, что забота - это делать что-то вместе. Это и помощь, и поддержка чувства собственного достоинства", - подытожил Евгений Чернышов.

Ирина Шемякина

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# пожилые люди , реабилитация

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