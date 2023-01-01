  • 30 января 202330.01.2023понедельник
  • USD69,3372
    EUR75,4062
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области снизился детский травматизм на дорогах

Общество, 17:07 30 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число пострадавших на дорогах региона детей в Тюменской области снизилось на 10% в 2022 году. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

"В 2022 году произошло 188 ДТП, 5 детей-пассажиров погибли, 226 ранены. Сотрудники ГИБДД выявили более 10 тысяч нарушений правил перевозки детей, это на 20 % больше, чем годом ранее", — сообщили в ведомстве.

Сейчас в Тюменской области проводятся дополнительные мероприятия по безопасности детей-пассажиров. Это мастер-классы с родителями по правильному подбору и установке детских автокресел. Рейды и "сплошные проверки" проходят у детских садов и поликлиник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , дети , травматизм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:36 30.01.2023Жители Тюменской области подали более 180 заявок на конкурс чтецов "Бессмертный город"
18:14 30.01.2023100 памятных медалей в 100-летие Ялуторовского района вручат отличившимся жителям
18:03 30.01.2023Об истории Сталинградской битвы тюменцам расскажут с помощью современных технологий
17:52 30.01.202331 января - события дня