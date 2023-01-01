В Тюменской области снизился детский травматизм на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число пострадавших на дорогах региона детей в Тюменской области снизилось на 10% в 2022 году. Такие данные приводит региональная Госавтоинспекция.

"В 2022 году произошло 188 ДТП, 5 детей-пассажиров погибли, 226 ранены. Сотрудники ГИБДД выявили более 10 тысяч нарушений правил перевозки детей, это на 20 % больше, чем годом ранее", — сообщили в ведомстве.

Сейчас в Тюменской области проводятся дополнительные мероприятия по безопасности детей-пассажиров. Это мастер-классы с родителями по правильному подбору и установке детских автокресел. Рейды и "сплошные проверки" проходят у детских садов и поликлиник.