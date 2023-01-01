Судебные приставы помогли тюменке справиться с угрозами микрофинансовой организации

| Фото: управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Познакомившись с молодым человеком, жительница Тюмени по его просьбе оформила на свое имя микрозайм, взяв в финансовой организации около 30 тыс. рублей под 360 % годовых, а деньги передала ему.

Молодой человек через некоторое время исчез из жизни тюменки, прихватив из квартиры ее ноутбук. Поскольку девушка не работает, выплачивать кредит ей оказалось нечем. Вскоре потерпевшей стали звонить представители микрофинансовой организации с угрозами распространения негативной информации, порочащей ее честь и достоинство в сети Интернет.

Тюменка обратилась в службу судебных приставов. Сотрудники службы установили принадлежность номеров, а информацию об угрозах передали в правоохранительные органы.

Специалисты службы судебных приставов отмечают, что тюменцы оформляют до 30 микрозаймов под 360 % годовых, в итоге, не справляясь с выплатами, становятся жертвами лиц, требующих своевременных перечислений по взятым суммам.