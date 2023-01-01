Шестнадцатый вещевой бокс "Тюменской Дармарки" установили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стационарный вещевой бокс проекта "Тюменская дармарка" установили в Тюмени в торговом центре "Перестройка" (ул. Пермякова, 1а). Теперь все посетители могут передать на благотворительность ненужные, но чистые, аккуратные и пригодные для дальнейшего использования предметы одежды, обувь и игрушки, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Благотворительный ящик "Дармарки" стал шестнадцатым по счету пунктом для приема вещевых пожертвований в одной из крупных за Уралом сети благотворительных боксов. Все полученные вещи регулярно передаются в бесплатный магазин-обменник "Тюменской Дармарки", который работает в городском общественном центре "Дом НКО" по ул. Ямской, 81а.

Недавно усилиями волонтеров помещение обменника было переоборудовано – расширена зона для приема посетителей и сортировки поступивших вещей. Обновился режим работы обменника. Прием малоимущих, пенсионеров и многодетных семей теперь осуществляется в понедельник, вторник и среду с 10 до 16 часов. Многодетным родителям при себе нужно иметь документы удостоверяющие наличие детей и их возраст. Четверг и суббота - дни приема беженцев и членов семей мобилизованных граждан.

Напомним, в 2022 году при поддержке гранта губернатора Тюменской области в различных районах Тюмени было установлено пять новых специализированных боксов для сбора вещей. Их открыли в спортивно-развлекательном семейном центре "БомБора", соседском центре жилого комплекса "Айвазовский", детско-юношеском центре "Фортуна", центре помощи мигрантам "АНАТ" и офисе благотворительной организации "Бумеранг добра".

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