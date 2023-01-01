Тюменский школьник представит в Москве бионический протез руки

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Ученик тюменского "Кванториума" Феликс Напольский стал финалистом Всероссийского конкурса научных работ школьников "Юниор", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Юный тюменец успешно прошел отборочный тур конкурса научных работ школьников и с 3 по 5 февраля в Москве представит к защите свой проект "Бионический протез".

Организатором конкурса выступает Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", он проводится независимо по двум профилям – "Инженерные науки" и "Естественные науки" среди обучающихся 9-11 классов.

Феликс Напольский представит свой проект в профиле "Инженерные науки": инженерно-физические технологии биомедицины. Помощь в подготовке проекта юному инженеру оказывают педагоги детского технопарка "Кванториум".

"Протез руки, состоящий из каркаса, искусственных сухожилий и мышц, я придумал давно. Реализацию идеи начал примерно год назад. Комбинирование полученных знаний помогает мне улучшать качества протеза, дорабатывать его. Сейчас уже создана шестая версия прототипа и это еще не финальный вариант. В планах создать электронную кожу и доработать мышцы, которых в протезе 32, чтобы увеличить силу хвата", - рассказал Феликс.