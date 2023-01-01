  • 31 января 202331.01.2023вторник
  • USD69,5927
    EUR75,7799
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Поврежденную вандалами арку в сквере Победы восстановили в Тюмени

Общество, 18:53 31 января 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Арку в виде красной звезды в сквере Победы в Тюмени, ранее пострадавшую от вандалов, восставновили 31 января, сообщает администрация города.

Подрядная организация, с которой после конкурсных процедур служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа заключила контракт, изготовила новые элементы и вернула полное название – "Сквер Победы".

﻿

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого компания молодых людей повредила конструкцию в виде звезды. Один из молодых людей забрался на арку и сбил букву "С". На видео можно было заметить, что и с другой стороны конструкции в названии сквера отсутствовали уже несколько букв.

После случившегося специалисты управы написали в полицию заявление, оценив сумму ущерба. "Задержанные правоохранительными органами тюменцы возместили урон, но расследование по уголовному делу не завершено. В управе ВАО предполагали, что ремонт конструкции начнется в первой декаде февраля, однако все удалось сделать гораздо раньше", — отметили в администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# администрация Тюмени , благоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 31.01.2023Тюмень и межвузовский кампус в стиле хайтек построили школьники в Майнкрафте
19:25 31.01.20232 858 единиц медоборудования получили больницы и поликлиники УФО в 2022 году
18:53 31.01.2023Поврежденную вандалами арку в сквере Победы восстановили в Тюмени
18:19 31.01.2023Более 150 школьников посетили уроки авиации в тюменской библиотеке