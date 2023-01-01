Поврежденную вандалами арку в сквере Победы восстановили в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Арку в виде красной звезды в сквере Победы в Тюмени, ранее пострадавшую от вандалов, восставновили 31 января, сообщает администрация города.

Подрядная организация, с которой после конкурсных процедур служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа заключила контракт, изготовила новые элементы и вернула полное название – "Сквер Победы".

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого компания молодых людей повредила конструкцию в виде звезды. Один из молодых людей забрался на арку и сбил букву "С". На видео можно было заметить, что и с другой стороны конструкции в названии сквера отсутствовали уже несколько букв.

После случившегося специалисты управы написали в полицию заявление, оценив сумму ущерба. "Задержанные правоохранительными органами тюменцы возместили урон, но расследование по уголовному делу не завершено. В управе ВАО предполагали, что ремонт конструкции начнется в первой декаде февраля, однако все удалось сделать гораздо раньше", — отметили в администрации Тюмени.