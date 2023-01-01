Под домашний арест отправил Ленинский районный суд тюменцев, оторвавших буквы в сквере Победы

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Двух тюменцев, оторвавших буквы в сквере Победы, Ленинский районный суд отправил под домашний арест до 23 марта. Постановление еще не вступило в силу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из представленных суду материалов, 23 января тюменцы в сквере Победы на ул. Валерии Гнаровской, д. 5 повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей.

В результате их действий МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа причинен материальный ущерб на сумму более 60 тыс. рублей.

Обвиняемые вину в содеянном признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, возместили ущерб. Принесли извинения перед общественностью.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства и руководителя следственного управления.