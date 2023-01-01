Вандалов, повредивших конструкцию в сквере Победы, ищут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личности молодых людей, повредивших конструкцию в виде красной звезды в сквере Победы, устанавливают полицейские в Тюмени.

Ранее в одном из городских пабликов появилось видео инцидента. На кадрах компания молодых людей собралась у арки в виде звезды с надписью "Сквер Победы". Один из злоумышленников забрался по конструкции и сбил оттуда букву "С". На видео можно заметить, что и с другой стороны арки в названии сквера уже нет несколько букв.

"Сотрудники полиции изучают видеозапись, на которой группа граждан повредила объект, расположенный в сквере Победы в Тюмени. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и причастных к инциденту.

Инна Пахомова