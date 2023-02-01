Тюменский ремонтно-механический завод в 2022 году изготовил продукции на 2,8 млрд рублей

| Фото: АО «Транснефть - Сибирь» | Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО "Транснефть - Сибирь" в 2022 году изготовил свыше 24 тыс. единиц продукции на сумму 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

С начала года на объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, свыше 7 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая более 400 шт. колодцев для размещения технологического оборудования, а также 5 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов трубопровода. За год Тюменский РМЗ также переработал 6 тыс. тонн металлопроката.

В рамках освоения новых видов изделий на заводе внедрена технология полуавтоматической сварки металлоконструкций из алюминиевых сплавов, что позволяет выпускать продукцию, которая отвечает требованиям по искробезопасности и легче по весу относительно аналогов из конструкционных сталей. Также специалисты ТРМЗ внедрили в производство технологию ограниченно-свариваемой легированной стали 20Х13, которая позволила применять в сварных конструкциях коррозионно стойкие стали с повышенными механическими свойствами.

Завод освоил стратегию непрерывной механической обработки изделий со сложной геометрией, изготавливаемых методом высокоскоростного фрезерования одновременно в пяти координатах. Освоено изготовление шестерен к насосам Ш-40 и АШН-600 на токарно­фрезерном оборудовании с ЧПУ. Использование в работе нового оборудования обеспечило более высокую точность изготовления деталей, снижение шероховатости зубьев и, как следствие, снижение шумовых, вибрационных характеристик и увеличение ресурса насосов.

В целях реализации корпоративных программ импортозамещения ПАО "Транснефть" на заводе разработана конструкторская документация на ряд торцовых уплотнений и муфт упругих пластинчатых взрывозащищенных электроизолированных к насосному оборудованию. Также выполнена разработка конструкторской документации, проведена подготовка производства и поставлены на серийное производство опорные и опорно­упорные подшипники для электродвигателей с применением новой технологии нанесения электроизоляционного материала. В рамках программы энергоэффективности освоено производство роторов со специальными напорно-энергетическими характеристиками для магистральных насосов отечественного и импортного производства.

Для снижения металлоемкости продукции освоено изготовление крышки отсека вантуза колодцев из композитных материалов. В настоящее время ведутся эксплуатационные испытания опытного образца.

Качество продукции Тюменского РМЗ были высоко оценены участниками Промышленно-энергетического форума TNF 2022, который состоялся в Тюмени в сентябре.

Номенклатура ТРМЗ насчитывает более 2,5 тыс. наименований. Для расширения перечня и повышения качества выпускаемой продукции в прошлом году станочный парк завода пополнился новым оборудованием. В том числе введены в эксплуатацию пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ, четыре автоматических ленточнопильных станка, а также установка лазерной резки с ЧПУ.

С целью обеспечения контроля качества изготавливаемой продукции на всех этапах производства с 2022 года на ТРМЗ внедрена международная система менеджмента качества ISO 9001:2015, подтвержденная сертификационным органом по итогам аудита.

Сервисные службы Тюменского РМЗ в течение прошлого года на объектах организаций системы "Транснефть" выполнили ремонт 27 магистральных и 8 подпорных насосных агрегатов, провели испытание 70 электродвигателей, техническое обслуживание 17,3 тыс. ед. электрооборудования нефтеперекачивающих станций. Проведен контроль технического состояния и обслуживание 2,6 тыс. ед. систем вентиляции.