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100 тюменских врачей участвуют в проекте "ЛОР–ОКО"

Общество, 11:18 03 февраля 2023

tyumsmu.ru

Мастер-класс для 100 педиатров, офтальмологов и лор-врачей из поликлиник Тюмени провела доцент кафедры оториноларингологии Тюменского медицинского университета Надежда Кузнецова. Они рассмотрели современные возможности терапии острых и хронических заболеваний лор- органов у детей и методы проведения отоскопии, сообщает вуз.

Обучение врачей - один из этапов реализации проекта "ЛОР-ОКО", который разработали отоларингологи, фармакологи и офтальмологи ТМУ. Он поможет принимать оптимальные врачебные решения по диагностике, лечению и профилактике орбитальных и внутричерепных риносинусогенных и отогенных осложнений у детей.

"Ученые создали алгоритм действий врача на основании расчета риска развития осложнений у пациента. Автоматические вычисления производит программа на базе 1С, используя данные анамнеза из электронной медицинской карты больного, результаты лабораторных и инструментальных исследований, клинические показатели. Врач получит варианты дальнейших действий за несколько минут", - говорят авторы проекта.

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# медики , Тюменский медицинский университет

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