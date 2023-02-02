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279 инвалидов получили компенсацию за полис ОСАГО в Тюменской области

Общество, 18:15 02 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

279 инвалидов в Тюменской области получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО в 2022 году, сообщает региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Средний размер выплаты составил 4 тыс. 300 рублей.

Инвалиды, в том числе, дети, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям, имеют право на возмещение 50% стоимости полиса. Компенсация предоставляется автоматически, на основании сведений, которые содержатся в Федеральном реестре инвалидов и ЕГИССО.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых сведений, либо в течение пяти рабочих дней со дня обращения в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Оформление компенсации возможно один раз в течение календарного года.

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# инвалиды , компенсация , ОСАГО

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