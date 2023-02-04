Тюмень отмечает 150-летие писателя Михаила Пришвина

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Уникальные документы о жизни известного русского писателя Михаила Пришвина сохранились в Государственном архиве Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

В детстве талантливый писатель был сорванцом. Его исключили из 4-го класса Елецкой гимназии "за дерзость учителю". Родители отправили Мишу в Тюмень к дяде, предпринимателю Ивану Игнатову. Тот был членом попечительского совета тюменского Александровского реального училища, куда и поступил Пришвин.

В тюменском архиве хранятся ведомость училища о М. Пришвине, поступающем в IV класс в 1889/90 учебном году, отчетная ведомость учеников IV класса 1889/90 учебного года (строка 15 — М. Пришвин), экзаменационная работа по алгебре М. Пришвина, ученика IV класса, отчетная ведомость учеников VI класса 1891/92 учебного года (под цифрой 10 — М. Пришвин), комментарии к сочинению "Гулявши много смолоду, умрешь под старость с голоду" (включено в Реестр уникальных документов архивных фондов Тюменской области), а также решение Тюменского исполкома об установке мемориальной доски Пришвину.

4 февраля исполняется 150 лет со дня рождения писателя. Перу Михаила Пришвина принадлежат произведения "Кладовая солнца", "За волшебным колобком", "Лисичкин хлеб", "Ребята и утята", "Этажи леса" и многие другие.

В Специальной библиотеке для слепых в Тюмени открывается выставка книг с аудиосопровождением ко дню рождения писателя. Она продлится до конца месяца.

В течение февраля в Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова (ул. Орджоникидзе, 59) по заявкам проведут "литературное путешествие по произведениям М. М. Пришвина".