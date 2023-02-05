Кубок чемпионата КХЛ выставили в торговом центре в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кубок Гагарина привезли в Тюмени 5 февраля в рамках партнерства "Ростелекома" и Континентальной хоккейной лиги. Болельщики могут увидеть трофей в ТРЦ "Сити Молл".

Любители хоккея собрались у стенда заранее. Директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин заявил, что для Тюменской области почетно встречать главный трофей отечественного хоккея. Он убежден, что регион это право заслужил.

"У нас спортивный регион. Мы славимся олимпийскими чемпионами как в летних, так и зимних видах спорта. Конечно же, речь о нашей легендарной дружине "Рубин", которая на протяжении 12 лет завоевывает бронзовые, серебряные и золотые медали на высших Всероссийских первенствах и чемпионатах. Уверен, сегодняшнее событие лишний раз замотивирует подрастающее поколение. Думаю, на уровне правительства области в ближайшие годы будет сделано все, чтобы тюменская команда вошла в Континентальную хоккейную лигу", – сказал Евгений Хромин.

Кубок изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Посмотреть на заветный кубок горожане пришли семьями. Тюменец Алексей Клевин и его дочь Елизавета пришли в ТРЦ "Сити Молл" в атрибутике с символикой ЦСКА.

"Сфотографироваться с трофеем – это мощно. Жаль, к нему нельзя прикоснуться. Для хоккея это, пожалуй, главный кубок Российской Федерации. А ЦСКА – многократный обладатель кубка Гагарина. Это честь – сфотографироваться с таким призом. Не могли пропустить это событие. Мы следим за перемещением трофея. У нас есть фотографии с московского этапа. Дочь тоже увлекается хоккеем. Посещаем с ней игры клуба "Рубин", поддерживаем наших спортсменов", – поделился мужчина.

Официальный пробег кубка за шесть прошедших сезонов составил более 30 тыс. км. Компания "Ростелеком" является многолетним партнером Континентальной хоккейной лиги. Совместно с КХЛ они восьмой год перевозят трофей по стране перед началом сезона плей-офф.

"Уверен, болельщики оценят наши усилия и почетную миссию, сфотографируются с этим кубком и запомнят событие на долгие годы. Мы выступаем как телекоммуникационный партнер, обеспечиваем связью все матчи, предоставляем возможность посмотреть в хорошем качестве игры, почувствовать себя зрителям участником спортивных событий", – поделился директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Хоккейный приз перевозят по стране в специальном водонепроницаемом ударопрочном кофре. Транспортировку обеспечивает спецсвязь.

"Требования к транспортировке очень жесткие. Кофр, в котором находится кубок, нельзя поворачивать и наклонять. Это обязательное условие при его перевозке. Ранее мы возили трофей в Ханты-Мансийск. Наверно, на нашей территории это самая северная точка, где он побывал. На всем протяжении следования сотрудники спецсвязи обеспечивают сохранность кубка", – заключила начальник отдела продаж и клиентского обслуживания управления специальной связи по Тюменской области Любовь Кравченко.

Сфотографироваться рядом с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги тюменские фанаты хоккея могут в ТЦ "Сити Молл" до 13 часов 30 минут.

Инна Пахомова