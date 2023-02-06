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Тюменское УФАС признало нарушением рассылку рекламных смс без согласия абонентов

Общество, 15:47 06 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смс с рекламой могут поступать на телефоны только с личного согласия абонентов. Действуя без него, операторы нарушают рекламное законодательство. Этот вывод управления ФАС России по Тюменской области поддержал Арбитражный суд, сообщается на сайте регионального ведомства.

Тюменское управление федеральной антимонопольной службы рассмотрело три заявления от жителя Тюменской области. Все они связаны с навязчивой рекламной смс-рассылкой. На телефон заявителя без его согласия поступали смс-сообщения о займах с номеров "zaem48.ru", "joyzaim.ru", "arbitrhouse".

Ведомство признало такие сообщения нарушением законодательства о рекламе. Причем ответственность за него несет рекламораспространитель, в том числе оператор сотовой связи.

Установлено, что отправка сообщений велась на основании заключенных операторами связи гражданско-правовых договоров на оказание услуг смс-рассылки, включая рекламную.

Компания в свою очередь, пыталась опровергнуть выводы антимонопольной службы, ссылаясь на то, что не является рекламораспространителем и осуществляет функции исключительно оператора связи. Однако, Арбитражный суд Тюменской области поддержал позицию тюменского управления ФАС и признал вынесенные решения законными и обоснованными.

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# операторы связи , СМС , ФАС реклама

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