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В Тюмени две пенсионерки отдали мошеннику 250 тысяч рублей

Происшествия, 14:52 06 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее судимый 25-летний тюменец, обвиняемый в хищении денег у пенсионеров, ответит перед судом. В отношении него утвердили обвинительное заключение, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, в декабре 2022 года мужчина, вступив в преступный сговор с неизвестными, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил деньги у двух пенсионеров в возрасте 91 и 92 года.

"Соучастники звонили пожилым женщинам и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали ложную информацию о попавших в ДТП родственниках. Потерпевшим предлагали заплатить за непривлечение родных к уголовной ответственности", — рассказали в надзорном органе.

Обвиняемый, выполняя роль курьера, похитил у женщин 250 тыс. рублей. Основную часть денег он перечислил организатору, остальное оставил себе в качестве вознаграждения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.

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# деньги , пенсионеры , прокуратура

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