Жители Ялуторовского района посостязаются в выпечке блинных горок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Блинная горка" впервые пройдет в Ялуторовском районе с 20 по 26 февраля. Он посвящен празднованию 100-летия со дня образования муниципалитета и Масленице.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист центра культуры и досуга Ялуторовского района Ольга Мальгинова, участвовать в конкурсе могут жители разного возраста, группы, коллективы из всех 15 сельских поселений.

"По положению конкурса, жителям нужно напечь блинов, выложить из них горку. Затем замерить ее высоту, сфотографировать. Снимки направить организаторам конкурса и выложить в своих социальных сетях", - говорит она.

Заявки от участников ждут до 20 февраля. Жюри оценит не только высоту блинной горки, но и степень сложности ее оформления, отмечают организаторы творческого состязания.

Итоги "Блинной горки" подведут в день празднования широкой Масленицы, 28 февраля. Победителей и призеров отметят подарками.