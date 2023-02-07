Общественник оценил готовность Тюменской области к пожароопасному периоду

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противопожарными мероприятиями важно заниматься заблаговременно. Их главная задача, по мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, сформировать полноценную систему по профилактике и ликвидации возгораний.

"Выделенные средства, транспорт для предотвращения внезапных ситуаций, поддержка и обслуживание систем противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии говорят о серьезном подходе команды губернатора Тюменской области к предотвращению ЧС в регионе", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Противопожарная служба Тюменской области в этом году получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. "Вертолеты незаменимы для ликвидации возгораний, особенно на труднодоступных территориях", - считает губернатор.

Кроме того, будет выделено более 31 млн рублей на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения. Деньги направят в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ.