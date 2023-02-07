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Общественник оценил готовность Тюменской области к пожароопасному периоду

Общество, 12:56 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Противопожарными мероприятиями важно заниматься заблаговременно. Их главная задача, по мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, сформировать полноценную систему по профилактике и ликвидации возгораний.

"Выделенные средства, транспорт для предотвращения внезапных ситуаций, поддержка и обслуживание систем противопожарного водоснабжения в рабочем состоянии говорят о серьезном подходе команды губернатора Тюменской области к предотвращению ЧС в регионе", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Противопожарная служба Тюменской области в этом году получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. "Вертолеты незаменимы для ликвидации возгораний, особенно на труднодоступных территориях", - считает губернатор.

Кроме того, будет выделено более 31 млн рублей на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения. Деньги направят в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ.

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# противопожарная безопасность

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