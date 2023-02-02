Патриотическая повестка, по мнению эксперта, окажет влияние на выборы 2023 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патриотическая повестка окажет непосредственное влияние на избирательные кампании 2023 года, когда наша страна отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве. Эта дата не является проходной, а отражает состояние патриотического подъема, который испытывает наша страна в текущий момент истории.

От руководителей, депутатов, общественников, по мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Бориса Корсунского, хотят видеть четкие и эффективные действия, направленные на помощь участниках СВО, в том числе тем, кто восстанавливается после ранений, их родственникам и семьям.

"В Чувашии общество и органы власти сплотились ради того, чтобы оказывать комплексную помощь, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Если на первых порах действовали отдельные стихийно образованные группы, то теперь есть координация действий, работа с конкретными запросами без дублирования. Республика берет на себя обеспечение потребности в высокотехнологичном оборудовании, организованных закупок необходимых технических средств".

Выборы губернаторов в 2022 году состоятся в двух десятках регионов, в том числе в Москве, Московской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Самарской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском краях. Выборы пройдут и в новых регионах: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В двадцати субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

"Убежден, что патриотическая повестка не просто набирает обороты, а станет важной составляющей любой избирательной кампании", – подчеркнул Борис Корсунский.