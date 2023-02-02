Патриотическая повестка, по мнению эксперта, окажет влияние на выборы 2023 года
Патриотическая повестка окажет непосредственное влияние на избирательные кампании 2023 года, когда наша страна отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве. Эта дата не является проходной, а отражает состояние патриотического подъема, который испытывает наша страна в текущий момент истории.
От руководителей, депутатов, общественников, по мнению члена Общественной палаты Чувашской Республики Бориса Корсунского, хотят видеть четкие и эффективные действия, направленные на помощь участниках СВО, в том числе тем, кто восстанавливается после ранений, их родственникам и семьям.
"В Чувашии общество и органы власти сплотились ради того, чтобы оказывать комплексную помощь, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Если на первых порах действовали отдельные стихийно образованные группы, то теперь есть координация действий, работа с конкретными запросами без дублирования. Республика берет на себя обеспечение потребности в высокотехнологичном оборудовании, организованных закупок необходимых технических средств".
Выборы губернаторов в 2022 году состоятся в двух десятках регионов, в том числе в Москве, Московской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Самарской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском краях. Выборы пройдут и в новых регионах: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В двадцати субъектах выберут депутатов законодательных собраний.
"Убежден, что патриотическая повестка не просто набирает обороты, а станет важной составляющей любой избирательной кампании", – подчеркнул Борис Корсунский.