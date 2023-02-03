Патриотизм становится основой российского общества, считает Александр Голышев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Традиционные ценности и нравственные принципы, о которых так много говорилось в последнее время, все более становятся духовной основой российского общества. Так считает доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев (Псковская область).

2022-й год, по его мнению, изменил нашу страну - Россия, обретая свое лицо, начала справедливо отстаивать свои национальные интересы. "Патриотизм, гражданская ответственность, чувство долга, единство народа - вновь обретают первоначальный смысл и становятся мерилом нравственности народа, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Поэтому деятельный патриотизм, очень удачное выражение, должен особо прослеживаться у государственных мужей, руководителей и депутатов всех уровней".

Тема патриотизма, по оценке специалистов, станет основной и в ходе масштабной избирательной кампании этого года. Выборы губернаторов состоятся в двух десятках регионов, в том числе в Москве, Московской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Самарской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском краях. Выборы пройдут и в новых регионах: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В двадцати субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

"С руководителей особый спрос, - подчеркнул профессор Александр Голышев. - Их жизнь и деятельность всегда "под прицелом" общественного мнения, и они должны соответствовать времени. Их деятельное участие в патриотических мероприятиях, в работе с молодежью, в сборе материальной помощи участникам СВО, в поддержке их семей обязательно конвертируется доверием избирателей".

