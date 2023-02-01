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Эксперт: без патриотического подъема сложно защитить суверенность государства

Общество, 17:41 01 февраля 2023

expert-club.online

Без патриотического подъема сложно защитить суверенность любому государству. В этом уверен член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.

Защитников Отечества, по его убеждению, необходимо воспитывать, их не купить путем заключения возмездных контрактов. "В условиях специальной военной операции на Украине, акцентирование властями внимания современников к ратному подвигу советских людей, победивших по итогам Великой Отечественной войны германский фашизм, позволяет подчеркнуть опасность, возрождаемых нацистских настроений в странах Западного мира, направленных на реванш в борьбе с новейшей Россией, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Думается, что кандидатам, наряду с ответом на вопросы об их видении решения актуальных коммунально-бытовых изъянов жизни населения, особо предстоит обозначить свою позицию, как патриотов Отечества".

Выборы губернаторов в 2022 году состоятся в двух десятках регионов, в том числе в Москве, Московской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Самарской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском краях. Выборы пройдут и в новых регионах: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В двадцати субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

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