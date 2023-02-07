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Тюменцам помогут придумать идеи к празднованию Дня всех влюбленных

Общество, 18:26 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анкету, где тюменцы могут рассказать о своих праздничных пожеланиях ко Дню всех влюбленных, запустила "Моя территория". До 10 февраля жителям предлагается ответить на вопросы о том, как они хотят провести 14 февраля и оставить контакты людей, кому хотят отправить сообщение к празднику, сообщает мультицентр.

С 11 до 13 февраля друзья и близкие тех, кто заполнил анкету, получат во ВКонтакте от виртуального персонажа мультицентра Абро Кодабрыча сообщения-намеки с идеями для подарков и свиданий. В тексте будут пожелания к празднику от участников анкетирования.

"Каждый из нас хочет порадовать своих близких людей на 14 февраля. Но придумать вариант празднования, который точно понравится, не всегда просто. Наша команда решила помочь тюменцам подготовить самый лучший и незабываемый День Святого Валентина", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

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# День святого Валентина

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