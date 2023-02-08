Участок улицы Энергетиков в Тюмени закрыт для автомобилей до 1 марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 1 марта продлено ограничение движения транспорта на автомобильной дороге по ул. Энергетиков в Тюмени, сообщает городская администрация.

Движение в районе дома № 55 по ул. Энергетиков закрыто в связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети. Схемы объезда: улицы 50 лет Октября, Воровского и Пермякова.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Водителей просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.