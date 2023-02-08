  • 8 февраля 20238.02.2023среда
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участок улицы Энергетиков в Тюмени закрыт для автомобилей до 1 марта

Общество, 15:01 08 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 1 марта продлено ограничение движения транспорта на автомобильной дороге по ул. Энергетиков в Тюмени, сообщает городская администрация.

Движение в районе дома № 55 по ул. Энергетиков закрыто в связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети. Схемы объезда: улицы 50 лет Октября, Воровского и Пермякова.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Водителей просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# объезд , ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 08.02.2023Участок улицы Энергетиков в Тюмени закрыт для автомобилей до 1 марта
14:38 08.02.2023Народный фронт доставит из Тюмени в ЛДНР почти 9,5 тонн гуманитарной помощи
14:15 08.02.2023Создатель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Дёмина отмечает юбилей
14:04 08.02.2023Имя участника СВО Григория Турубарова могут присвоить одной из улиц Тюмени