Участок улицы Энергетиков в Тюмени закрыт для автомобилей до 1 марта
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До 1 марта продлено ограничение движения транспорта на автомобильной дороге по ул. Энергетиков в Тюмени, сообщает городская администрация.
Движение в районе дома № 55 по ул. Энергетиков закрыто в связи с выполнением работ по строительству участка тепловой сети. Схемы объезда: улицы 50 лет Октября, Воровского и Пермякова.
| Фото: tyumen-city.ru
Водителей просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.