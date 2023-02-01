Первый юбилейный концерт оркестра "Золотая труба" пройдет в Тюмени 11 февраля

автор - Дмитрий Сиялов | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение автор - Дмитрий Сиялов | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Первый юбилейный концерт тюменского оркестра "Золотая труба" пройдет в Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" 11 февраля. Начало — в 17 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В течение 2023 года зрителей ждет серия из нескольких юбилейных концертов. Для старта коллектив подготовил программу "15 плюс – полет нормальный!".

"В традициях концертов "Золотой трубы" — особая, теплая атмосфера в зале. Ее создает живое звучание оркестра, помноженное на энергетику солистов: Виктория Некрасова, Светлана Костко, Юлия Варламова, Инга Лударева, Сергей Дьяконов-Дьяченков и Мансур Кабиров, а также давние творческие партнеры коллектива – вокал-группа "Санрайз" и Марина Штанько", — рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

В концерте прозвучат любимые и узнаваемые по первым нотам хиты и композиции, которые никогда не исполняли. Ведущий концерта – Леван Допуа.

Приобрести билеты можно в кассах или на сайте ТКТО.