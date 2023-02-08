Эксперт: наука и инновации стали фундаментом устойчивого развития и технологического суверенитета

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На современном этапе развития именно наука является мощнейшим двигателем общественного прогресса. Неоспорим тот факт, считает старший преподаватель кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгения Васюта (Ростовская область), что все сферы нашей жизни пронизаны наукоемкими цифровыми технологиями. И за каждым технологическим решением стоит колоссальный труд целых научных коллективов.

"Очень важно, что Россия продолжает славные традиции уникальной советской научной школы и даже, несмотря на внешнее давление, укрепляет свои позиции как одна из мировых научных держав, которая проводит исследования, аналогов которых до сих пор нет в мире", - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

8 февраля отмечается День российской науки. В новых условиях роль отечественных ученых становится ключевой. С помощью их открытий Россия должна добиться технологического суверенитета, полностью обеспечить себя сквозными технологиями и разработать технологии прорывные.

В этот день президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и вручает премии молодым ученым. Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников планирует в ходе заседания поднять вопрос о формирования госзадания для научных учреждений.

Ростовский эксперт убеждена, что именно наука и инновации- это фундамент справедливого и устойчивого развития, технологического суверенитета и безопасности страны.