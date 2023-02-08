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Елена Кудряшова отметила вклад ученых в освоение Арктики

Общество, 16:21 08 февраля 2023

expert-club.online

Наука объединяет неравнодушных людей, которые двигают общество вперед, развивают технологии, совершенствуют производство и открывают новые пути. В этом уверена ректор Северного (Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова (Архангельская область).

Коллектив университета, по ее словам, своей миссией видит содействие научному освоению Арктики, разработку новых технологий для предприятий, работающих в высоких широтах.

"Наш университет по праву является ядром научно-образовательного центра "Российская Арктика", реализующего масштабную исследовательскую программу в самых разных отраслях: от фундаментальной физики до поиска конкретных технологических решений для предприятий реального сектора экономики арктического макрорегиона, - сообщила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В 2022 году мы презентовали IT-парк "Цифровая Арктика", который уже стал центром притяжения для ученых, занимающихся разработками в сфере больших данных, искусственного интеллекта, технологий беспилотного управления и так далее — новаторские идеи молодых исследователей станут движущей силой успешного развития Арктического региона и всей нашей страны".

8 февраля, в День российской науки, президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и вручает премии молодым ученым. Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников планирует в ходе заседания поднять вопрос о формирования госзадания для научных учреждений.

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# День российской науки

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