В Тюмени обсудили новые решения для развития музейного потенциала региона

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 50 участников обсудили новые решения для развития музейного потенциала Тюменской области на стратегической сессии в Музейном комплексе им. Словцова. На встрече собрались представители музеев и сферы туризма, эксперты креативных индустрий и студенты, сообщает департамент культуры региона.

"Были предложены новые интересные идеи, которые позволят нашим музеям стать еще более привлекательными и узнаваемыми на российской музейной "карте"", - сказала директор департамента Елена Майер.

Напомним, регион пятый год планомерно занимается развитием "Императорского маршрута". В 2022 году совместно с Минкультуры России реализован федеральный проект "Музейные маршруты". Заключены договоры о сотрудничестве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. В 2023 году реализуются совместные проекты с коллегами из Кургана.