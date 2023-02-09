Тюменским родителям рассказали, зачем нужен чат-бот "Трудно подросткам"

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Чат-бот "Трудно подросткам" создан для помощи ребятам в трудных жизненных ситуациях. Также там поддержат тех, кто чувствует себя плохо, но не может понять причину такого состояния.

Об этом рассказал эксперт в области цифровой трансформации компании Mindsmith Руслан Юсуфов.

По его словам, в чат-боте ребенок сможет получить ответы психологов и экспертов по самым проблемным темам среди подростков: домашнее насилие, зависимость, буллинг, бодишейминг, секс, суицид, беременность. В чат-боте ему подскажут контакты служб психологической помощи или некоммерческих организаций при выборе категории "Мне нужна помощь".

У создателей канала есть правило: в подкасте и рубрике детей не осуждают и не оценивают. Наоборот, делятся опытом, дают слово новому поколению и уважают точку зрения его представителей.

Эксперт порекомендовал обязательно рассказать о ресурсе своим детям и добавил, что тинэйджеры сталкиваются с трудностями не только в реальной, но и в виртуальной жизни. Для защиты детей и подростков от киберугроз уже в середине февраля компания Mindsmith представит онлайн-курс, разработанный совместно со специалистами "Ростелекома".

Напомним, экспертами была создана карта из 23 рисков в Сети. На ней все они разделены на четыре группы по степени опасности и защищенности и шесть кластеров. К самым опасным рискам отнесли те, которые связаны с психологическим насилием над ребенком. В частности, это кибербуллинг, сталкинг, груминг и сексуальные домогательства. Также актуальными рисками назвали криминализацию и втягивание детей в криминальные практики.

| Фото: скриншот с телефона | Фото: скриншот с телефона

Инна Кондрашкина