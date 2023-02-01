Тюменских лису и бобра предлагают нарисовать художникам в конкурсе рисунков

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" (архив) | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" (архив)

Первый городской конкурс рисунков "Тюменские Лиса и Бобёр" проходит в рамках X международного кинофестиваля "Ноль плюс". Участниками могут стать тюменские художники старше 14 лет.

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель информационного направления международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Виолета Кураш, авторам предстоит нарисовать работу, содержание которой отражает животных на гербе Тюмени.

Всего будет три номинации. В "Бумажном рисунке" необходимо выполнить картину на бумаге в любом стиле и технике, в "Digital-иллюстрации" - использовать компьютерные технологии, а в "Рисунке в нейронной сети" - искусственный интеллект. Окрас Лисы и Бобра должен соответствовать геральдическому описанию, то есть цвета персонажей необходимо сделать черными.

"Мы хотим поработать с творческими, мотивированными на искусство людьми. И в целом популяризировать Тюмень, ее историю и культуру", – отметила Виолета.

Заявку участникам необходимо подать до 15 апреля, заполнив форму на сайте партнера фестиваля. С 1 мая стартует экспертиза работ. Жюри оценит отражение в рисунке тематики конкурса, социальную ценность, просветительский характер, художественную целостность, оригинальность подхода и инновационный характер.

Объявление итогов намечено на 12 мая. Всех победителей организаторы наградят дипломами и призами.

"По результатам планируется и выставка, но место объявим позже дополнительно. В социальных сетях также будет публикация работ призеров", - добавила руководитель информационного направления международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Подробности конкурса можно узнать на сайте и в группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова