Фуат Сайфитдинов: Тюменский район по праву считается передовым

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Значительный вклад Тюменского района в развитие экономики региона отметил председатель областной думы Фуат Сайфитдинов. Заседание круглого стола "Экономика Тюменского района. Отвечая на вызовы" прошло в региональном парламенте в рамках Дня муниципалитета. Его участниками стали законодатели, представители правительства и исполнительных органов власти, руководители предприятий и организаций.

Фуат Сайфитдинов поздравил собравшихся со 100-летием муниципального образования и заметил, что в этой дате – доблестный труд многих поколений людей, их преданность и любовь к родной земле.

"Сохранение славных традиций и использование передовых практик позволяют наращивать экономический потенциал территории и уверенно смотреть в будущее", - считает депутат. По его словам, район по праву считается передовым муниципалитетом региона.

Сегодня Тюменском районе сосредоточен 21 % валового производства сельхозпродукции региона. Крупнейшие индустриальные парки способствуют повышению инвестиционной привлекательности территории и аккумулируют передовые разработки в сфере промышленности. "Большая заслуга в динамичном развитии муниципального образования – правительства Тюменской области, органов власти района, представителей бизнеса и всех тех, кто трудится и живет на этой земле", - подчеркнул спикер облдумы.

Глава района Светлана Иванова отметила, что для поддержания устойчивого развития экономики муниципального образования на первый план выходят вопросы обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения, экспорта.

"Активно развиваются сельское хозяйство и промышленное производство. Наша продукция востребована не только в регионе, но и за его пределами. По объему промышленного производства мы вторые в области среди районов", - добавила она.