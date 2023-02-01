Тюменские врачи спасли от инвалидности жителя Беларуси

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

50-летнего жителя Беларуси доставили в областную больницу №4 в Ишиме после ДТП, которое произошло на федеральной трассе Москва-Владивосток. На момент поступления пациент находился в травматическом шоке, с множественными осложненными переломами, сообщает пресс-служба ОБ.

Пациенту необходимо было экстренное устранение сдавления спинного мозга. Без этого полная парализация стала бы необратимой, что впоследствии привело бы к глубокой инвалидизации или гибели пациента.

"Открытое вправление вывиха шейного отдела было затруднено из-за сопутствующих переломов верхне-грудных позвонков и анатомических особенностей пациента. Поэтому было принято решение провести одномоментное ручное вправление вывиха шейного позвонка по Гюнтеру. Манипуляция прошла успешно. Как показал рентген, позвоночник вернулся в прежнее состояние, и уже через несколько часов к пациенту вернулась чувствительность в ногах", - рассказал нейрохирург Андрей Иванов.

Две недели мужчина получал интенсивную терапию в отделении реанимации. Затем был период реабилитации в отделении травматологии, предстояло вновь учиться вставать и ходить. Сейчас житель Белоруссии находится дома, чувствует себя хорошо.