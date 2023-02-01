Тюменка выпустит подкасты о здоровом питании и любви к себе "Дело не в теле"

Первый выпуск образовательного подкаста "Дело не в теле" руководителя проекта "ПрофЕдок" Эвелины Жембровской выйдет в середине февраля. Ведущая вместе с хирургом Алексеем Дмитриевым обсудят операции по уменьшению желудка, сообщает "Мегатюмень".

Слушатели узнают, эффективен ли такой метод борьбы с ожирением и какие опасности могут ждать после.

Всего выйдет 20 эпизодов, где врачи поговорят о приеме БАДов и таблеток для похудения, причинах расстройства пищевого поведения, диетах и их влиянии на здоровье, факторах детского ожирения, здоровом рационе для борьбы с лишним весом и к каким последствиям может привести чрезмерная полнота. Также специалисты обсудят, как любить себя: какие косметические процедуры не нанесут вред и как правильно лечить заболевания кожи.

"В восьмом классе я узнала о том, что такое инсулин и как он влияет на организм. Потом поступила в медуниверситет, где более глубоко начала изучать тему. На втором курсе подписалась на канал детского эндокринолога и поняла, что проблема ожирения освещается не так широко, даже в нашем учебном заведении. Например, из блога узнала, что человек с избыточным весом может задохнуться во сне. Поэтому и решила разработать программу, которая бы осветила тему с разных сторон", — рассказала руководитель проекта "ПрофЕдок" Эвелина Жембровская.

Образовательная аудиопередача "Дело не в теле" - часть проекта "ПрофЕдок". Также в детских поликлиниках и женских консультациях появятся санитарные бюллетени с QR-кодом на подкаст и ссылкой на регистрацию на открытые мастер-классы. Всего пройдет шесть занятий для учеников гимназии №5 и для всех желающих в мультицентре "Моя территория". Участники узнают о факторах риска лишнего веса, как определить признаки РПП у ребенка и как мультфильмы влияют на культуру питания детей.

Напомним, что тюменка Эвелина Жембровская представила свою инициативу "ПрофЕдок" на форуме Уральского федерального округа "УТРО-2022", где на реализацию проекта выделили 38 тыс. рублей.