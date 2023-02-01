Спектакль, вошедший в афишу "Золотой маски", покажут в Тюмени

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Спектакль "Моя комната", вошедший в афишу спецпрограммы фестиваля "Золотая Маска" - "Маска Плюс", увидят жители Тюмени. Показы пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 27 и 28 февраля, 1 и 2 марта.

Спектакль создан в жанре вербатим, когда воспроизводится живая, неотредактированная речь. Спектакль без актеров, с аудио, видео и элементами дополненной реальности, пишет "КП-Тюмень".

Зритель попадет в гости к людям, у которых диагностированы ментальные расстройства. Герои расскажут истории про то, как их не принимают близкие, про потери, поддержку и надежду.

Посетить спектакль могут зрители старше 18 лет. Вход по билетам.