Пьяного водителя "Нивы" задержали инспекторы ДПС в Заводоуковске

| Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области | Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Пьяного водителя задержали инспекторы ДПС в Заводоуковске в ходе сплошной проверки 11 февраля.

28-летний водитель управлял автомобилем "Нива", показания алкотестера составили 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что выпил дома пиво, а затем поехал в магазин за добавкой. На водителя составлены все необходимые административные материалы.

В Ишиме сплошная проверка водителей на трезвость помогла выявить водителя-бесправника, который находился за рулем Toyota RAV4. Молодой человек пояснил, что прошел обучение в автошколе, но не сдал практический экзамен в ГИБДД. Нарушителя привлекли к административной ответственности, а машину эвакуировали.