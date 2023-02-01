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641 миллиард рублей составил ипотечный портфель в тюменском регионе на начало года

Экономика, 13:43 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

641 млрд рублей составил ипотечный портфель в тюменском регионе в январе 2023 г. Это на 16 % больше прошлогоднего показателя. Жители оформили более 3,3 тыс. ипотек на 11 млрд рублей в декабре прошлого года.

По информации отделения Банка России по Тюменской области, размер средней ставки по ипотеке в регионе составил 7,2 % годовых. Большая часть займов оформлена в рамках льготной госпрограммы жилищного кредитования, уточняется в сообщении.

Напомним, срок действия программы льготной ипотеки на новостройки продлен до 1 июля 2024 года, процентная ставка - до 8% годовых.

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# Банк России , ипотека

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