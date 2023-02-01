Делегация Тюменской области участвует в IV Арктическом культурном форуме

| Фото: департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент культуры Тюменской области во ВКонтакте

Делегация Тюменской области в составе специалистов культуры под руководством директора департамента Елены Майер участвует в IV Арктическом культурном форуме в Салехарде с 13 по 15 февраля.

На мероприятии побывают губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, народная артистка РФ Диана Гурцкая и другие.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Елена Майер рассказала, что участие в таких форумах – это, прежде всего, расширение связей и накопление опыта.

"Арктический культурный форум приобретает поистине глобальное значение – он отражает преобразования, которые происходят в последние годы в региональной и российской культуре. Главное, что эти изменения реально воплощаются в жизнь: ежегодно в рамках нацпроекта мы открываем новые учреждения культуры, модернизируем музеи, библиотеки, оснащаем детские школы искусств. Участие в таких форумах позволяет нам сверить параметры реализации этих направлений с нашими коллегами", - сказала директор департамента культуры Тюменской области.

Четыре секции открыты для участников форума: работа музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений, креативная экономика. По словам Елены Майер, это те направления, по которым развивается культура Тюменской области и каждого региона. В работе площадок участвуют представители подведомственных организаций. Специалисты посетят учреждения культуры Ямала.

Подробная программа по ссылке.

Анжела Лебедева