В Тюменской области переработчики молока увеличили производство сливок и сухого молока

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переработчики молока Тюменской области по итогам 2022 года увеличили производство сухого обезжиренного молока на 40 %, сливок - на 11 %, кисломолочной продукции - на 5,5 %. Область не только полностью обеспечивает себя молочными продуктами, но и поставляет их в другие регионы России.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте АПК.

"Основной объем молочной продукции - более 61 процента - реализуется в Тюменской области, почти 20 процентов - в Югре и один процент - на Ямале. Кроме того, за пределы области вывозится 18 процентов молочной продукции", - рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Индекс производства молочной продукции в Тюменской области за 2022 год составил 93,3 % по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Это следствие временного снижения выпускаемой продукции на крупных предприятиях, дающих 89 % от общего объема переработанного молока области, отметили эксперты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Связаны они с решениями производственных задач. Например, АО "Золотые луга" организовывало закуп упаковки у нового поставщика, АО "Данон-Россия, филиал "Молочный комбинат Ялуторовский", проводило монтажные работы и перенос части производства на ялуторовскую площадку. С решением производственных вопросов предприятия возвращаются к ранее выпускаемым объемам", - уточнили специалисты регионального департамента АПК.

В Тюменской области молочным производством заняты 162 хозяйства - 65 сельскохозяйственных организаций и 97 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. На 31 декабря 2022 года во всех категориях хозяйств области насчитывается 94,3 тыс. голов коров, 100,4 % - к уровню 2021 года. В 2022 году произведено 550 тыс. тонн молока.

Анжела Лебедева