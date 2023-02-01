Для тюменцев проведут "Зимний большой день настольно-ролевых игр"

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

"Зимний большой день настольно-ролевых игр" состоится в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" 18 февраля. Мероприятие будет проходить весь день и разделится на два блока – дневной и вечерний.

Мастера-ведущие проведут около 20 настольных игр по всевозможным сеттингам и системам. Тюменцы смогут попасть в мир мечей и колдовства Dungeons and Dragons 5ed, стать храбрыми героями в Pathfinder 2ed, бороться со злом в "Зове Ктулху" и многое другое.

"Мы немного переработали презентацию, сократили ее, сделали более упрощенной и теперь смогут участвовать как профессионалы, так и новички. Цель мероприятия, как и, в принципе, цель нашего клуба, познакомить людей с большим разнообразием настольных ролевых игр, классно провести время и пообщаться с другими фанатами", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" руководитель клуба "Грани" Николай Матыцын.

Победители получат спонсорские призы от издательств "Студия 101", Hobby Games и Pandora Box. Это будут стартовые наборы и книги по настольным ролевым играм. "Это не толстые талмуды с инструкцией по пятьсот страниц. Мы специально решили сделать простые подарки для новичков, которые, выиграв такую штуку, заинтересовались "настолками", а впоследствии, возможно, стали бы мастерами и сами проводили игры", - добавил организатор.

Сейчас на мероприятие зарегистрировалось около 50 человек. По словам Николая Матыцына, они ожидают еще больше участников, однако он напомнил, что количество мест ограничено.

Регистрация на "Зимний большой день настольно-ролевых игр" открыта по ссылке. Жители могут выбрать любой блок или прийти на оба. Вход бесплатный. Подробности размещены в группе клуба во ВКонтакте.

Виктория Макарова