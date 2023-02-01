150 представителей молодежи соберет карьерный форум "ТрудКрут" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 студентов и представителей средних учебных заведений примут участие во Всероссийском карьерном форуме "ТрудКрут", который пройдет на площадке кадрового центра "Работа России" в Тюмени 17 февраля. Событие организуют в рамках Дня российских студенческих отрядов, сообщает пресс-служба форума.

Форум продлится с 10 до 14 часов. Будут работать несколько площадок. Гости смогут посетить выставки студенческих отрядов Тюменской области. Там студентов познакомят с возможностью реализации профессиональных компетенций, расскажут об объектах, на которых можно работать в 2023 году, проинформируют о возможности получения рабочих специальностей в рамках подготовки к трудовому сезону.

На другой площадке участникам представят современные тенденции рынка труда и возможности, которые открываются перед студентами и выпускниками.

Представители отделения Банка России по Тюменской области расскажут участникам о личном финансовом планировании, а также проведут для участников настольную игру "С финансами на Ты".

Также студенты смогут познакомиться с крупными работодателями Тюменской области и в интерактивном формате пройти "Быстрые собеседования".

Форум пройдет по адресу: ул. Республики, 204, корп. 3, первый и пятый этажи.