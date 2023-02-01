Проект "Читальня" в "Конторе пароходства" собрал половину необходимых средств

| Фото: "Контора пароходства" | Фото: "Контора пароходства"

Проект "Читальни" в "Конторе пароходства" за первый месяц собрал 180 тыс. рублей из требующихся 350. Пространство для работы и чтения планируют открыть в холле второго этажа мультицентра. Сбор средств на платформе planeta.ru продолжится до 6 апреля.

Напомним, кофейня "Миюки" при информационной поддержке "Конторы пароходства" запустила кампанию по сбору средств на обустройство "Читальни". В новом пространстве для работы и чтения появятся столики, стулья, диваны, дополнительное освещение и книги, доступные для всех бесплатно. Проект планируют реализовать совместно с жителями города и партнерскими компаниями, сообщает пресс-служба мультицентра.

Проект уже поддержали издательство "МИФ" и музей современного искусства "Гараж" — на полках в "Читальне" будут их книги о современном искусстве, урбанистике и художественная литература.

| Фото: "Контора пароходства" | Фото: "Контора пароходства"

Чтобы поддержать проект можно отправить любое пожертвование, либо приобрести билеты на выставки, кинопоказы, театральные постановки, лекции, мастер-классы, личные консультации, сертификаты в кофейню, пиццерию и на йогу, отдых в природном комплексе "МОРЕЛЕСА" и многое другое, все вырученные средства пойдут на создание "Читальни".