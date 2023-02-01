Гимназисты из Тюмени получили видеоответ от бойцов СВО на свои письма

| Фото: предоставлено Антоном Квятковским | Фото: предоставлено Антоном Квятковским

Четвероклассники и третьеклассники из гимназии № 16 Тюмени в начале февраля написали письма бойцам специальной военной операции. Солдаты записали для детей видео, где поблагодарили их за теплые слова поддержки.

Письма на передовую передал заместитель атамана Тюмени по вопросам государственной и иной службы Антон Квятковский. Он рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что всего гимназисты написали около 100 писем. Их отправили в зону СВО вместе с целым военным КамАЗом гуманитарной помощи, собранной тюменскими казаками и жителями города.

| Фото: предоставлено Антоном Квятковским | Фото: предоставлено Антоном Квятковским

"Наши земляки сейчас находятся на передовой, груз ребята принимали в зеленой зоне, времени было очень мало, поэтому письма они бережно прибрали, чтобы раздать сослуживцам и прочесть в минуты затишья на линии соприкосновения", - пояснил заматамана.

| Фото: предоставлено Антоном Квятковским | Фото: предоставлено Антоном Квятковским

Антон Квятковский рассказал, что груз собирали в течение трех месяцев, отправили бойцам предметы первой необходимости, теплые вещи, термобелье в каждое подразделение, и другие расходные материалы.

Кроме того, по запросу военнослужащих в зону проведения боевых действий передали квадрокоптер, тепловизор, коллиматорные прицелы. Тепловизор отличного качества помог закупить фонд "100 миллионов для победы", а прицелы с хорошей скидкой приобрели в магазине "Старт".

Также наши умельцы напечатали стабилизаторы для гранат, сделали кошки для разминирования, сварили печки-буржуйки.

| Фото: предоставлено Антоном Квятковским | Фото: предоставлено Антоном Квятковским

"Сбор открыт постоянно и будет продолжаться до победы. Все мы действуем по велению души, помня лозунг нашего общества: служу Отечеству, казачеству и вере православной!" - подытожил Антон Квятковский.

Кстати, ролик для гимназистов еще не передан, добавил он, так что для ребят это станет настоящим сюрпризом в преддверии Дня защитника Отечества.

Видео предоставлено Антоном Квятковским.

Инна Кондрашкина